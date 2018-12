Knesselare krijgt extra schepen: Kris Ally vervangt De Crem (die wel voorzitter gemeenteraad wordt) Stoelendans één week voor eedaflegging nieuwe raad Joeri Seymortier

26 december 2018

16u50 1 Aalter Kris Ally uit Knesselare komt als extra schepen in het college van de fusiegemeente Aalter, zolang Pieter De Crem minister blijft. De Crem wordt dan wel geen uitvoerend burgemeester, hij heeft nu toch een poort gevonden om de baas te blijven spelen in zijn thuisbasis. Hij wordt voorzitter van de gemeenteraad.

Het nieuwe schepencollege van Aalter was eerder deze maand al voorgesteld. Kris Ally, de huidige voorzitter van de gemeenteraad in Knesselare, zou ook voorzitter van de gemeenteraad worden in de nieuwe fusiegemeente Aalter. Maar nu Pieter De Crem verhinderd is als burgemeester, schuift eerste schepen Patrick Hoste door naar de burgemeestersstoel. En moet er dus een extra schepen gezocht worden. Die gaat naar deelgemeente Knesselare, met Kris Ally. Hij wordt dus geen voorzitter van de gemeenteraad, en De Crem pikt die functie meteen in. Op die manier heeft hij elke maand tijdens de gemeenteraad toch de nodige portie in de pap te brokken.

“Ik ben ingegaan op de vraag van onze fractie om het voorzitterschap van de gemeenteraad in de nieuwe fusiegemeente Aalter op te nemen”, zegt Pieter De Crem. “Op die manier kan ik de besluitvorming in onze nieuwe gemeente van heel dichtbij aansturen. Gedurende de periode dat ik minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken ben, blijft Patrick Hoste waarnemend burgemeester. Schepen Herlinde Trenson zal gedurende die periode het ambt van eerste schepen van onze gemeente opnemen.”

Tijdelijke job

De hele stoelendans is goed nieuws voor Kris Ally. Hij zou eigenlijk de voorzitter van de gemeenteraad worden, maar hij wordt nu schepen. Dat is zo voor de periode dat Pieter De Crem minister blijft. Wanneer De Crem ‘minister af’ zal zijn, dan wordt hij automatisch weer burgemeester van Aalter, en wordt Patrick Hoste weer schepen. Dan moet er ook een schepen verdwijnen uit het college, en dat zal normaal gezien dan ook Kris Ally zijn. “Hoewel ik al volop de belangrijke opdracht van gemeenteraadsvoorzitter van de fusiegemeente Aalter had voorbereid, denk ik ook nu in deze omstandigheden een belangrijke rol te kunnen spelen”, reageert Kris Ally.

No nonsense

De nieuwe schepen Kris Ally krijgt de bevoegdheden Duurzaamheid, Milieu en Energie. Hij is getrouwd met Sabine, en papa van Lucas, Astrid en Daan. Binnen de CD&V staat Kris Ally bekend als een ‘no nonsense’ man, iemand die meer van daden houdt dan van woorden. Met de komst van Ally in het schepencollege krijgt Knesselare een extra stem. Ook Herlinde Trenson, Kristof De Blaere en Johan Van den Kerchove uit Knesselare zetelen in het nieuwe schepencollege van de fusiegemeente Aalter.

Op woensdag 2 januari om 20 uur leggen de nieuwe schepenen en gemeenteraadsleden de eed af, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalter.