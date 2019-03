Klimaatmars: zelfs door straten van klein dorp Lotenhulle Joeri Seymortier

15 maart 2019

13u57 0 Aalter De klimaatmarsen dringen nu ook door tot de kleinste dorpen. Vrijdagmiddag trok een mars door de straten van Lotenhulle bij Aalter.

Zowat 125 kinderen van het derde tot zesde leerjaar van de Taborschool in Lotenhulle trokken de straat op voor een beter klimaat. In de klassen hadden ze spandoeken en protestborden gemaakt. De slogans bleven vooral op kindermaat, en wilden bijvoorbeeld aanzetten om meer te voet of met de fiets te gaan. “We doen meer dan alleen deze mars”, zegt juf Els van het zesde leerjaar. “Deze week zijn we bijvoorbeeld met de fiets naar het zwembad geweest, in plaats van met de bus. We hebben ook zwerfvuil geruimd rond de school, leren kinderen sorteren en bewust omgaan met elektriciteit. Ook de internationale klimaatbetoging lieten we niet aan ons voorbij gaan.”