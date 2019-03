Kleine Livv zorgt voor viergeslacht: alle generaties wonen in Aalter Joeri Seymortier

20 maart 2019

10u08 0 Aalter De kleine Livv Harnie zorgt voor een viergeslacht in Aalter. De vier generaties wonen allemaal in Aalter.

Livv Harnie werd op 18 september vorig jaar geboren. Nu werd de tijd gevonden om het viergeslacht samen op de foto te zetten. Mama Nele De Lannoy werd geboren in 1985. Haar moeder is Brigitte Craeymeersch (56). De grootmoeder van het viergeslacht is Anna Van de moortel. Zij is er ondertussen 82 en woont ook nog altijd in Aalter.