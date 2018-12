Kleine Cécile zorgt voor viergeslacht Joeri Seymortier

18 december 2018

08u40 0 Aalter De kleine Cécile Van Wynsberghe uit het Hageland in Aalter zorgt voor een viergeslacht in de familie.

Cécile werd geboren op 8 oktober en is de dochter van Prisca Staelens (30) en Kristof Van Wynsberghe (35) uit het Hageland 6 in Aalter. Cécile heeft twee broertjes: Emile (6) en Achile (1,5 jaar). Oma van het viergeslacht is Martine Van Overbeke (53), gehuwd met Adriaan Staelens uit het Hageland in Aalter. Bomma is Georgine Devooght (87), gehuwd met Antoine Van Overbeke, uit de Predikherenstraat 6 in Wingene.