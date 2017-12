Keukenbrand vergalt feest van 25 bewoners 02u36 0 Foto JEW Een brandweerman vertelt de geëvacueerde bewoners dat ze die nacht niet meer naar huis kunnen. Aalter Een brand in een appartementsgebouw in de Boomgaardstraat heeft de kerstavond van zo'n 25 mensen vergald. Ze moesten het gebouw verlaten en de avond doorbrengen in de brandweerkazerne. "Een kerst die we niet gauw zullen vergeten."

De brand ontstond rond 18.15 uur in de keuken van een koppel op de tweede verdieping. "De twee bewoners van het getroffen appartement geraakten bevangen door de rook en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis", zegt brandweerofficier Ignace Dehaene. De brand was uiteindelijk vrij snel onder controle, maar de rook verspreidde zich snel door de twaalf appartementen in het gebouw. Heel wat mensen waren op dat moment niet thuis en vierden kerst elders, maar 25 mensen bevonden zich in het gebouw.





Ze moesten meteen hun appartementen verlaten en werden ondergebracht in de brandweerkazerne. Daar kregen ze wat drank en dekens en zochten ze steun bij elkaar. Ze kregen er te horen dat ze de nacht niet thuis konden doorbrengen omdat er te veel rook in het gebouw hing. Iedereen moest doorgeven of ze bij familie terecht konden of al dan niet in hotel De Orchidee moesten verblijven.





Een kerstavond om nooit te vergeten, aldus enkele geëvacueerde bewoners. "Je ziet zo lang uit naar deze avond, je zorgt voor eten, verwacht gasten. Dit is een kerst in mineur. We hopen vooral dat onze flats niet te veel schade hebben opgelopen." (JEW/OSG)