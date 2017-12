Kerstfeest in eenvoud 02u53 1

De gemeente Aalter en vzw De Toevlucht organiseren morgen 'Kerstfeest in alle eenvoud', een feest voor mensen die op kerstavond gezelschap zoeken. Je krijgt een feestmenu voor 15 euro. het evenement gaat door om 18 uur in ontmoetingscentrum Kerkem in Aalter. Inschrijven op voorhand via 0473/71.88.93. (JSA)