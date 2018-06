Kermisfeesten JOERI SEYMORTIER

15 juni 2018

Poeke houdt dit weekend de Kermisfeesten. Op zaterdag 16 juni is er vanaf 8 uur de 18de rommelmarkt in de verkeersvrije centrumstraten. Om 19.30 uur is er een eetfestijn in het kasteel van Poeke. Zondag 17 juni is er om 9 uur een vinkenzetting en om 15.30 uur koers voor nieuwelingen. Maandag 18 juni om 20 uur wordt de kermis afgesloten met een kaarting in café Den Zoeten Inval. Info: 0479/42.23.78.