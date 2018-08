Kermisaffiche wordt gemaakt 02 augustus 2018

De gemeente Aalter is volop bezig met de samenstelling van de affiche voor de septemberkermis in Aalter-centrum, dit jaar van vrijdag 21 september tot en met zondag 30 september. "We drukken een grote affiche en Aalterse verenigingen kunnen zo hun kermisactiviteiten in Aalter-centrum extra in de kijker zetten", zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). "Wie zijn activiteit ook op de affiche wil laten publiceren, stuurt de gemeente zo snel mogelijk alle informatie door."





Info: evenementen@aalter.be of 09/325.22.00. (JSA)