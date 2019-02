Kerk Aalter-Brug wordt theaterzaal: Priester Daens herleeft op spreekgestoelte dat van parochie Maldegem-Donk geleend werd Toneelkring De Ware Vrienden viert 75ste verjaardag Joeri Seymortier

28 februari 2019

14u19 0 Aalter Toneelkring De Ware Vrienden uit Aalter-Brug bestaat 75 jaar en viert dat vanaf 1 maart met de jubileumvoorstelling Daens. Om het verhaal iets extra te geven, wordt het opgevoerd in de parochiekerk. Speciaal voor de voorstelling werd een eeuwenoud spreekgestoelte van de kerk van Maldegem-Donk naar de kerk van Aalter-Brug gebracht.

Driekwart eeuw al zorgen De Ware Vrienden in Aalter-Brug voor toneel in het dorp. “2019 is voor onze toneelkring een jubileumjaar”, zegt voorzitter Marc Vandewalle. “Eind 1944 organiseerde een groep jongelingen hun eerste cabaretavond, bij Marcel Van Cleven. Intussen zijn we 75 jaar verder en zijn we blij dat we ons albasten jubileum kunnen vieren. Bij een jubileumviering kiezen wij telkens voor een klassieker of een geëngageerd toneelstuk. In 2004 brachten we ‘Het Gezin Van Paemel’, vijf jaar later kozen we voor ‘Het Dagboek van Anne Frank’, en in 2014 voerden we ‘Eén vloog over het koekoeksnest’ op. Voor ons albasten jubileum viel onze keuze op het historisch toneelstuk Daens. Ruim 125 jaar geleden stichtten de gebroeders Daens de Christene Volkspartij. Zij wilden de arbeiders een alternatief bieden, die in mensonterende omstandigheden en met een totaal gebrek aan sociale bescherming werkten aan een hongerloon. De gebroeders Daens kregen felle weerstand van de bezittende klasse, die daarin gesteund werd door de Katholieke Kerk.”

Huzarenstukje

Ook de conflicten met de kerkelijke overheden komen in het stuk Daens sterk aan bod. “Om die dramatiek tussen Daens en zijn oversten nog sterker tot zijn recht te laten komen, vinden de opvoeringen plaats in de kerk van Aalter-Brug”, zegt de voorzitter. “We wilden echt een klassiek spreekgestoelte voor priester Daens, maar de kerk van Aalter-Brug heeft zo geen spreekgestoelte. We zijn op zoek gegaan, en vonden in de parochie Sint-Jozef van Maldegem-Donk een spreekgestoelte dat we tijdelijk naar Aalter-Brug mochten verhuizen. Een huzarenstukje, maar dolblij dat het gelukt is.”

50 acteurs

Aan de voorstelling werken een vijftigtal acteurs en figuranten mee. Er staan ook een pak kinderen op het podium, die gestalte geven aan de kinderen die vroeger in de weverij moesten werken. In de hoofdrollen zien we Rik d’Helft (Adolf Daens), Franky Van de Walle (Pieter Daens), Marijke De Jongh (Louise, zijn echtgenote), Etienne De Vreese (Ponnet) en Johan van Heule (bisschop). De regie is in handen van Ellen Van Laecke. Zij geeft sinds 2003 les aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Aalter.

Kaarten

Er zijn voorstellingen op vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3, woensdag 6, vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 maart. Op vrijdag, zaterdag en woensdag telkens om 20 uur, en op zondag om 15 uur. Kaarten kosten 12 euro, gratis consumptie inbegrepen. Reseveren: 09/374.62.35 of www.toneelkringdwv.be.