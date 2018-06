Kenny Belaey stunt op wei Werchter 28 juni 2018

Terwijl de opbouw voor de concerten van Rock Werchter volop bezig is, heeft Kenny Belaey uit Aalter er gestunt met zijn fiets.





De negenvoudig wereldkampioen fietstrial laveerde door de ticketcontrole, dropte van het vierde podium The Slope, scheurde door het artiestendorp en kreeg vleugels op het hoofdpodium van het grootste festival van ons land. "Ik train en fiets erg vaak met muziek in de oren", zegt kenny. "Voor mij mag het er gerust wat steviger aan toe gaan. Pearl Jam bijvoorbeeld, die hier straks op de mainstage staat. Zelfs tijdens de opbouw spat de rock-'n-roll al van de weide. Al die stages, constructies en containers zijn heerlijk om op te fietsen. Voor mij een droom die uitkwam", besluit Kenny Belaey.





(JSA)