Kenny Belaey stunt op ijs in Alaska Joeri Seymortier

04 januari 2019

09u14 0 Aalter Negenvoudig wereldkampioen Kenny Belaey uit Aalter heeft zich aan enkele fietsstunts gewaagd op het gladde ijs van Alaska.

De stunt dateert al van afgelopen zomer, maar de beelden werden nu pas vrijgegeven. “Ik wou fietsen op locaties waar niemand het mij voordeed”, zegt Belaey. “Ik deed het op gletsjers, verlaten mijnstadjes en drijvende ijsschotsen. Alaska is echt weergaloos mooi. Slechts dertig procent van het land is bereikbaar met de wagen. Dat zorgt er voor dat veel locaties echt onaangeroerd zijn. Ik verbleef in de buurt van Anchorage, waar ook de Matanuska-gletsjer ligt. Dankzij vrienden van Redbull kon ik met een vliegtuigje op unieke plaatsen komen. Daar fietsen was echt uniek. Ik deed het met gewone banden, en dat was zeker niet eenvoudig op glad ijs. Weer een ervaring rijker”, zegt Kenny Belaey nog.