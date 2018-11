Kenny Belaey ‘maar’ zesde op WK: “Ik voelde me leeg en had geen kracht” Joeri Seymortier

11 november 2018

12u00 0 Aalter Trialbiker Kenny Belaey uit Aalter is dit weekend zesde geworden op het Wereldkampioenschap in China.

Negen WK-deelnames op rij haalde Kenny Belaey een podiumplaats, maar nu komt er een einde aan deze historische reeks. De Brit Jack Carthy verlengt zijn wereldtitel, en Aalternaar Belaey moest tevreden zijn met een zesde plaats.

“Na de wedstrijd van vrijdag speelde een oude elleboogkwetsuur op”, zegt Kenny Belaey vanuit China. “We hebben er alles aan gedaan om de problemen te beperken. Maar al van bij de opwarming voor de grote finale wist ik hoe laat het was. Ik voelde me leeg en had geen kracht. Mijn schouders, armen en handen: niets wilde mee. De resultaten waren dan ook navenant, want ik reed gewoon een heel zwakke finale. Natuurlijk komt dit hard aan, want ik had enorm naar het WK toegeleefd. Het is lang geleden dat ik niet op het WK-podium eindigde. Waarom die blessure dan net nu weer de kop op stak? Moeilijk te zeggen, maar het lukt me gelukkig nu wel beter om zoiets te relativeren dan vroeger.”