Kenny Belaey entertaint NBA-publiek in pauze NEGENVOUDIG WERELDKAMPIOEN FIETSTRIAL HOT IN AMERIKA JOERI SEYMORTIER

27 april 2018

02u47 0 Aalter Negenvoudig wereldkampioen fietstrial Kenny Belaey (35) uit Aalter is bezig Amerika te veroveren. Daar is hij een graag geziene gast in de pauze van grote NBA-wedstrijden. Hij geeft er shows voor een publiek van 20.000 Amerikaanse sportliefhebbers.

Kenny Belaey werd negen keer wereldkampioen fietstrial en legt zich de laatste jaren vooral toe op zijn stuntshows. Hij deed dat al in alle hoeken van Europa en vloog ook al verschillende keren naar Amerika. Nu gaat zijn veroveringstocht van de Verenigde Staten pas echt goed van start. Hij werkt nu samen met het bedrijf beMatrix uit Roeselare. Die hebben ook een filiaal in Amerika en geven Belaey een duwtje in de rug.





Transportkosten

"Ik heb eerder al shows gegeven in Amerika, maar ik moest het meestal doen met het materiaal dat daar voor handen was", vertelt de Aalternaar die nu in Amerika verblijft. "De modules waarop ik mijn stunts in de show doe, werden tot nu aangeleverd door de lokale organisatoren in Amerika. Dus ik moest daar altijd roeien met de riemen die ik had, en dat was meestal verre van ideaal. De oplossing bood zich spontaan aan, toen ik vorige zomer in de zomerbar van De Schuur in Aalter in contact kwam met Edwin Van der Vennet. Hij is één van de bazen van het West-Vlaams bedrijf beMatrix. Zij maken aluminium constructies en hebben ook een Amerikaanse vestiging. Een ideale combinatie. In de hoofdzetel in Roeselare werd de opstelling voor mijn Amerikaanse shows eerst gebouwd en getest. Daarna hebben ze een gelijkaardige constructie gemaakt bij beMatrix in Amerika. Nu heb ik er mijn eigen showmateriaal, en kan ik daar nu voluit gaan. Doordat alle frames in aluminium gemaakt zijn, is het hele systeem ook licht. Dat scheelt een pak in transportkosten. Zeker in Amerika waar je vervoer per kilo betaalt."





Zijn nieuwe opstelling mocht hij vorige week voor het eerst showen tijdens de NBA-wedstrijd van de Toronto Raptors. Belaey blijft nu nog zeker 14 dagen in Amerika. Hij kan elk moment opgebeld worden om shows te verzorgen in de pauzes van grote sportwedstrijden. "In Amerika zijn de shows in de pauze bijna even belangrijk als de sportwedstrijden zelf", vertelt Kenny. "Amerikanen weten als geen ander een goede show te waarderen."





Visitekaartje

Bij beMatrix zijn ze blij met de samenwerking. Pieter Lecluyse, Marketing Manager bij beMatrix, is alvast fan. "Natuurlijk zijn de shows van Kenny een uitstekend visitekaartje", zegt de man. "We kunnen ons geen betere ambassadeur inbeelden om te laten zien waar beMatrix voor staat."