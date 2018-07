Katti Borré op Frans fotofestival 25 juli 2018

Fotografe Katti Borré (50) uit Aalter mag tentoonstellingen op het prestigieuze internationale fotofestival 'l'été des portraits' in het Franse Bourbon-Lancy. Ze toont daar haar foto's uit India.





Borré stortte zich pas enkele jaren geleden in de fotografiewereld. Ze portretteert voornamelijk steden en landschappen. Ze heeft een eigen tentoonstellingsruimte in Zwijnaarde. Een deel van haar werk is nog tot 22 oktober te bezichtigen op het tweejaarlijks festival 'L'été des portrait', waaraan zo'n 250 professionele fotografen van over heel de wereld deelnemen. "In Frankrijk toon ik foto's die ik nam tijdens het Hola Mohala festival in Punjab, India", zegt Katti. "Dat is een jaarlijks volksfeest waarbij vijf miljoen Sikhs van over heel de wereld afreizen naar Anandpur Sahib, om samen het begin van de lente te vieren."





Info: www.kattiborre.com en www.letedesportraits.com. (JSA)