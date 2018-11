Kapster Annick De Reu maakt nieuwe start op 20ste verjaardag Joeri Seymortier

22 november 2018

09u24 0 Aalter Kapster Annick De Reu van kapsalon AdHair in Aalter bestaat twintig jaar en neemt een nieuwe start.

Het kapsalon langs de Steenweg op Deinze werd volledig vernieuwd. “Na twintig jaar vond ik het nodig om eens alles overhoop te gooien”, zegt Annick De Reu. “Ik heb eerst acht jaar een kapsalon gehad aan de overkant van de straat, en zit ondertussen al twaalf jaar op de huidige locatie. We hebben de zaak verbouwd, zodat alles een pak luchtiger oogt. We zijn klaar voor minstens nog eens twintig jaar. Of er de voorbije twee decennia veel veranderd is in de kapperswereld? Eigenlijk niet. Alleen de permanent is zo goed als verdwenen”, zegt Annick nog.