Kadans wuift de zomer uit 29 augustus 2018

02u35 0

Jeugdhuis Kadans organiseert op zaterdag 1 september vanaf 14 uur 't Endezomer Festival. In de namiddag is er een parkcafé met veel gratis kinderanimatie. Om 17.30 uur start het festival zelf met optredens van zeven bands, waaronder Vito, Tien Ton Vuist, Danny Blue & The Old Socks, The Very Very Danger en Robert. Gratis toegang. Info: www.jckadans.com. (JSA)