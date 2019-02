Kaarten en teerling gooien in de strijd tegen kanker Joeri Seymortier

26 februari 2019

08u40 0 Aalter Gino Ghyselinck uit de Brielstraat in Aalter organiseert op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart een kaart- en teerlingevent ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Met zijn project Flight to Bike wil Gino Ghyselinck later dit voorjaar opnieuw deelnemen aan de ‘1.000 kilometer tegen kanker’. Kaarten en teerling spelen kan op vrijdag vanaf 17 uur en zaterdag vanaf 15 uur, in de polyvalente zaal van Veilige Have in de Lostraat in Aalter.

Info en inschrijvingen: flighttobike@gmail.com.