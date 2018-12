Julie Van den Steen trapt ‘MNM Top 1.000' op gang in foodtruck Gozin Joeri Seymortier

09 december 2018

09u15 0 Aalter Radiostem Julie Van den Steen van MNM heeft zondagochtend rond 8.45 uur de MNM Top 1.000 op gang geschoten vanuit de foodtruck van bakker Vincent Gozin in Aalter.

Bakker Gozin mocht rechtstreeks op de radio een praatje maken en koos Rihanna als favoriete artieste. “Peter Van de Veire heeft jaren geleden ooit eens een ochtendshow uitgezonden van uit mijn bakkerij”, vertelt Vincent Gozin. “Willy Sommers is toen nog op ‘Laat de zon in je hart’ een polonaise komen doen door mijn bakkerij. Er zijn toen tussen 6 en 9 uur ’s ochtends 72 flessen cava gesneuveld. Ik denk dat ze dat bij MNM nog niet vergeten zijn, en dat ze mijn gsm-nummer nog ergens in een boekje hadden staan”, knipoogt Gozin nog.