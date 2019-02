Jubilarissen worden voortaan (bijna) elke maand ontvangen op gemeentehuis Joeri Seymortier

24 februari 2019

15u19 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter gaat de jubilarissen voortaan om de maand gezamenlijk ontvangen op het gemeentehuis.

In Aalter was het al de gewoonte om de jubilarissen die 50, 60, 65 of meer jaren getrouwd zijn in groep te ontvangen op het gemeentehuis. In Knesselare werd elk koppel apart uitgenodigd op het gemeentehuis voor een hulde en een receptie. In de nieuwe fusiegemeente wordt nu gekozen voor de maandelijkse ontvangst in groep. Wie niet goed te been is, kan ook een delegatie van het schepencollege aan huis vragen.

“We zijn als fusiegemeente een pak groter geworden en hebben dit jaar maar liefst 191 koppels die een rond huwelijksjubileum mogen vieren”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Dat zijn er heel veel. Daarom gaan we de ontvangsten nu telkens de laatste vrijdag van de maand doen. Behalve in maart en november, dan slaan we een keertje over en worden die jubilarissen de volgende maand mee uitgenodigd. Die ontvangsten in groep zijn echt gezellig in het gemeentehuis. De jubilarissen zijn veelal leeftijdsgenoten, en vinden het leuk om elkaar na de ontvangst te zien op de receptie.”