Jubilarissen en eeuwelingen in Knesselare doen goede zaak aan fusie Joeri Seymortier

05 april 2019

08u09 2 Aalter De jubilarissen en eeuwelingen in Knesselare doen een goede zaak aan de fusie met Aalter. Het cadeau van de gemeente wordt voor hen een stuk groter.

Koppels die 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn, kregen in het oude Knesselare 50 euro cadeau van de gemeente. In Aalter was dat altijd 125 euro, en dat bedrag wordt nu ook gekozen voor de hele nieuwe fusiegemeente. Wie 100 jaar of ouder werd, kreeg in Knesselare 100 euro en een mand vol lekkers. In Aalter is dat 250 euro, en ook dat wordt aangepast. “Het is vanzelfsprekend dat we de cadeaus in Aalter en Knesselare op hetzelfde niveau brengen. Opnieuw een goede zaak voor de mensen van Knesselare”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V).

Onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest stelt voor om geen geld meer te geven, maar het cadeau te geven in Aalterbonnen. Dat zijn waardebonnen die enkel bij de middenstand van Aalter en Knesselare gebruikt kunnen worden. “We blijven voorlopig bij het envelopje met geld. We merken dat dit door de mensen sterk gewaardeerd wordt”, zegt schepen De Smul nog.