Jonge strijkers geven zaterdag nieuwjaarsconcert in auditorium Joeri Seymortier

23 januari 2019

09u16 0 Aalter De jongste strijkers van de Academie in Aalter geven op zaterdag 26 januari een concert in het auditorium van het gemeentehuis in Aalter.

De jongste strijkers van de Academie in de Stationsstraat brengen zaterdag om 11 uur een nieuwjaarsconcert in het auditorium. Ze spelen werk van verschillende componisten, en ronden af met een heus strijkorkest. Het concert kan gratis bijgewoond worden. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Info: 09/374.36.54.