Jonge dj's hopen op eigen programma op MNM 28 juli 2018

Twee Meetjeslanders zijn tot bij de zeven finalisten geraakt van de dj-wedstrijd 'MNM Start To Dj'.





Viktor Van Vynckt (19) uit Aalter staat achter de draaitafel als Triple V. Hij studeert aan de UGent en wil industrieel ingenieur worden. Viktor kijkt op naar Freaquency en Laidback Luke. Jordi Dhooge (21) uit Waarschoot draait onder de naam Merlo. Hij werkt als verzekeringsadviseur bij KBC. Don Diablo en Dimitri Vegas & Like Mike zijn grote voorbeelden.





Van maandag 30 juli tot en met zaterdag 4 augustus strijden zeven finalisten voor de felbegeerde titel van MNM Start To DJ 2018, op het strand van Westende naast surfclub De Kwinte. De winnaar krijgt een jaar lang een programma op MNM. (JSA)