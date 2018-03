Jobbeurs in Kadans 08 maart 2018

02u50 0

Werkzoekenden uit Aalter en omgeving kunnen op zaterdag 10 maart naar een Jobbeurs in jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat in Aalter. De organisatie is in handen van ACV, OCMW, Unizo, Kadans en Vives. Je kan er terecht van 10 tot 16 uur. Meer info op het Facebookevenement 'Jobbeurs Aalter'. (JSA)