Jeugdvrienden nu samen collega's in Kadans

Vic De Muynck (27) en Sander Van Den Daele (25) zijn de nieuwe gezichten van jeugdcentrum Kadans in Aalter.

Vic De Muynck is de nieuwe coördinator en Sander Van Den Daele is net begonnen als jeugdhuisondersteuner. De twee kennen elkaar al jaren. "Het leuke is dat we jeugdvrienden zijn en als tiener nog als vrijwilliger in Kadans gewerkt hebben", zegt Vic De Muynck. "Dat we hier nu ook professioneel mogen samenwerken, is echt fantastisch. We kennen het jeugdhuis van binnen en van buiten, en weten ook beter dan wie ook hoe belangrijk de vrijwilligers zijn", klinkt het.





Open huis

Het tweetal wil er samen met hun team voor zorgen dat Kadans nog meer een open huis wordt voor elke jongere in Aalter. "We willen de drempel nog verlagen en nog veel meer een open huis worden", zeggen Vic en Sander.





"We willen veel meer aanwezig zijn op sociale media, en zo nog bekender worden. Ook de grote fuifzaal boven moet weer wat meer bekendheid krijgen", vertellen Vic en Sander.





Lichtinstallatie

"De zaal moest anderhalf jaar gesloten worden, omdat ze niet helemaal brandveilig was. De aanpassingen zijn ondertussen gebeurd, dus het is weer een perfecte fuifzaal. We hebben nu zelf een lichtinstallatie gehangen, dus dat is een extra troef voor organisatoren. Kadans staat al op de kaart, maar wij willen Kadans nu centraal op die kaart zetten", klinkt het nog bij de twee jeugdvrienden.





