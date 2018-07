Jeugdhuis Kadans wuift Jan Gobeyn uit JOERI SEYMORTIER

18 juli 2018

De medewerkers en vrijwilligers van jeugdcentrum Kadans in de Stationsstraat in Aalter hebben hun collega Jan Gobeyn feestelijk uitgewuifd. De man heeft bijna twaalf jaar gewerkt als jeugdhuisondersteuner van jeugdcentrum Kadans. Daarmee is hij uitgegroeid tot een van de vaste gezichten van Kadans en van de jeugdwerking in Aalter. "Hij heeft verschillende generaties vrijwilligers begeleid en opgeleid, maar voelt nu aan dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging", zegt Vic De Muynck. "We zien Jan niet graag vertrekken, maar wensen hem veel succes met alles wat hij nog doet."