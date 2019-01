Jeugdhuis Kadans speelt fusieversie van spel Gotcha Joeri Seymortier

06 januari 2019

09u51 0 Aalter Jeugdhuis Kadans in Aalter speelt het hele jaar 2019 het spel Gotcha. Hun manier om de fusie tussen Aalter en Knesselare te vieren.

“In het kader van onze nieuwe fusiegemeente organiseren we onze eigen versie van het bekende spel Gotcha”, zegt Vic De Muynck van Kadans. “Het doel van het spel: je medespelers uitschakelen door hen een Kadans-sticker op het lichaam te plakken. De winnaar is degene die het langst blijft leven. Het spel wordt gespeeld over het hele grondgebied Aalter.”

Het startschot wordt gegeven op vrijdag 1 februari, om 22 uur stipt. De wedstrijd duurt tot er één deelnemer overblijft en eindigt ten laatste op 1 december. Inschrijven kost 3 euro en kan tot en met 19 januari in de burelen van Kadans. “Met deze wedstrijd willen we alle jongeren uit de nieuwe fusiegemeente de kans bieden om elkaar te leren kennen via een leuk, toegankelijk spel. De winnaars worden onder meer beloond met een Aalterbon, die vanaf dit jaar ook geldig is in Knesselare en Ursel”, klinkt het nog.

Info: www.jckadans.com.