Jeugdhuis Kadans maakt stekje voor ‘hangjongeren’ Joeri Seymortier

04 maart 2019

20u27 0 Aalter Jeugdhuis Kadans in de Stationsstraat in Aalter heeft een speciale ruimte jongeren die gewoon samen willen ‘rondhangen’.

Je kan heel wat doen in het jeugdhuis van Aalter, maar sommige jongeren willen ook graag gewoon wat samen rondhangen. “Voor die ‘hangjongeren’ hebben we nu een eigen ruimte in Kadans”, zegt Vic De Muynck. “Tot half april hebben we een chillroom. Eén van onze polyvalente lokalen werd omgetoverd tot een ‘hangplek’ met biljarttafel, dartbord en gameconsoles. Vanaf nu kan je dus ook een spel spelen of gamen met je vrienden, helemaal op ’t gemak. We spelen met dit initiatief in op de grote vraag van jongeren naar een rustige plek om te chillen. Hangen in Kadans, het kon al. Maar nu hebben de ‘hangjongeren’ toch even een vaste stek.”