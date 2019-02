Jeugdhuis in Knesselare? “Kan, maar de jeugd zal dan wel moeten opstaan” Joeri Seymortier

21 februari 2019

11u11 0 Aalter Komt er een nieuw jeugdhuis in Knesselare of niet? Volgens het gemeentebestuur van de nieuwe fusiegemeente Aalter ligt de bal in het kamp van de jeugd.

Knesselare had jeugdhuis ’t Effect en later ook De Prieze. Maar die werking ligt ondertussen helemaal stil. Volgens Jesse De Meulenaere (Groen) is de vzw nog niet ontbonden, en zijn er problemen bij het oude bestuur. Hij wil dat snel regelen, zodat Knesselaarse jongeren die een nieuw jeugdhuis willen, kunnen opstaan. De Knesselaarse jongeren kunnen voorlopig wel terecht in jeugdhuis Kadans in Aalter of De Voute in Ursel, maar daar geraken ze vaak niet.

De Meulenaere vraagt stappen van het nieuwe gemeentebestuur van Aalter. “Of Knesselare nog een jeugdhuis krijgt, hangt af van de jongeren zelf”, zegt schepen van Jeugd Matthias Van de Walle (CD&V). “Als er jongeren zijn die het jeugdhuis nieuw leven willen inblazen, dan zullen wij dat als gemeente zeker steunen. Maar vandaag is dat blijkbaar het geval nog niet. Er kan dus zeker een jeugdhuis in Knesselare blijven, maar de jeugd zal dan wel moeten opstaan.”