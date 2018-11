Jeugdcentrum Kadans vraagt mening van de Aalterse jongeren Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 1 Aalter Jeugdcentrum Kadans start een onlinebevraging om de mening van de jongeren uit Aalter nog beter te leren kennen.

“Kadans is het kloppende hart van de Aalterse jeugdcultuur. Maar wat denken de jongeren nu echt over hun jeugdcentrum?”, vraagt Vic De Muynck zich af. “Om op die vraag te antwoorden, lanceert Kadans een online-enquête. Via een toegankelijke bevraging willen we zicht krijgen op de plaats die Kadans inneemt in het leven van de Aalterse jongeren, en polsen naar hun mening over de toekomstige invulling van het jeugdcentrum.”

De enquête telt 25 vragen en polst onder meer naar de tevredenheid, het activiteitenaanbod en het welzijn van de jongeren. De enquête zal tot begin december raadpleegbaar blijven op de website en de Facebookpagina van Kadans.

Info: www.jckadans.com.