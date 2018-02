Jeugd viert '100 Dagen' 07 februari 2018

De laatstejaars van het Emmaüsinstituut in Aalter vieren op vrijdag 9 februari hun '100 dagen'. Het thema dit jaar is 'Around the World'. De zesdejaars starten om 10 uur met een ontbijt in jeugdcentrum Kadans en trekken vanaf 11.30 uur in een kleurrijke optocht door het centrum van Aalter naar de school. Vrijdagavond is er in Kadans de 100 dagen-fuif. Dj's Seplax B2B Assix, Architect of Dance, dj Mbass, Carry On, Bluscreen en J-Castle zorgen voor de muziek. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Start om 21 uur. Info: www.jckadans.com. (JSA)