Jens (17) volgt als enige tiener in het Meetjesland ‘vervroegd traject’ tot brandweerman “Nog een jaar geduld, dan eindelijk brandweerman” Jeroen Desmecht

28 november 2018

21u02 5 Aalter Jens Vangaever (17) uit Aalter is vorig jaar gestart met een nieuwe brandweerkadetopleiding, waarmee hij al op z’n 18e als brandweerman aan de slag kan. Samen met 22 leeftijdsgenoten volgt hij die aan de brandweerafdeling van PAULO in Gent. Hij kan in december 2019 de jongste brandweerman in het Meetjesland ooit worden.

Jens is al sinds zijn twaalfde lid van de jeugdbrandweer in Aalter. De kriebels kreeg hij te pakken op de lokale kermis, waar de brandweer elk jaar een stand heeft. “Mijn broer en ik zijn al van jongs af aan gebeten door de brandweer. We reden in de tuin met onze gocart, en deden alsof het een brandweerwagen was. Toen ik oud genoeg was om bij de jeugdbrandweer te gaan, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld.”

In juli begon Jens samen met 22 leeftijdsgenoten aan de opleiding. “De eerste week zijn we op kamp gegaan. Daarna waren het vooral praktijklessen bij de brandweer in Zelzate en in Gent. Vanaf september vonden de lessen plaats op zaterdag, en op 1 oktober begonnen de examens.”

De jongeren leren in de lessen alle knepen van het vak. Zo krijgen ze theorie- en praktijkexamens van allerlei technische vakken, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, mechanica en technische hulpverlening. Om de opleiding te mogen starten, heb je een federaal geschikheidsattest nodig. De jongeren moeten op hun zestien dus aan dezelfde fysieke eisen voldoen als een volwassene die voor de brandweer wil werken.

Wie de gewone brandweeropleiding volgt, moet minimaal 18 jaar zijn. Daarna duurt het nog een tweetal jaar alvorens je aan de slag kan. Nu kan je dus al vanaf je 15 voor het brevet van brandweerkadet gaan. Je moet dan weer wel jonger dan 17 zijn op de dag van de eerste selectietest. Momenteel wordt de opleiding enkel in in Gent aangeboden. “In mei start de tweede en laatste schijf van de opleiding”, weet Jens. “Daarna moet ik nog hittetraining volgen. Dat mag volgens het arbeidsreglement pas vanaf je achttien. Het duurt dan nog ongeveer zes maand voor je een volwaardig brandweerman bent.”

Voor Jens is het dus nog een dik jaar wachten vooraleer hij effectief aan de slag kan. “Ik kijk er echt naar uit. De tweede schijf is de zwaarste, maar dat gaat mij niet tegenhouden. Nog voor mijn negentiende wil ik hier in Aalter bij het korps aansluiten.”

Jens studeert momenteel sociale en technische wetenschappen aan Sint-Theresia in Deinze. Hij is de enige leerling uit het Meetjesland die de opleiding tot brandweerkadet volgt. “Wat mij vooral aanspreekt aan de job van een brandweerman, is dat je er echt mensen mee kan helpen. Na mijn middelbare studies ga ik verpleegkunde studeren. Ondertussen kan ik als vrijwilliger al aan de slag bij de brandweer.”