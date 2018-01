Jazzavond in Academie 02u49 0

Op zaterdag 20 januari verwelkomt de Academie voor muziek, woord en dans van Aalter de Israëlische muzikanten Or Bareket (contrabas) en Nitai Hershkovits (piano). Vanaf 20 uur zorgen ze voor een unieke jazzavond in de auditiezaal van de Academie, Stationsstraat 141. Kaarten: 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Voor meer informatie: 0496/22.36.16. (JSA)