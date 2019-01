Jason Bradley lanceert nieuw album ‘That’s Life’ Joeri Seymortier

19 januari 2019

11u10 0 Aalter Zanger Jason Bradley (40) uit Aalter heeft een nieuw album uit: ‘That’s Life’. Hij trakteert op 21 liedjes.

Jason Bradley staat twintig jaar op de planken en is aan zijn vierde album toe. Er staan enkele eigen nummers op, maar vooral ook heel wat bekende covers die hij ook op de optredens zingt. Onder andere ‘Bloed, zweet en tranen’, ‘That’s amore’ en ‘You raise me up’ staan op de plaat. “Een nieuw album is de perfecte manier om het nieuwe jaar in te zetten en te vieren dat ik twintig jaar artiest ben”, zegt Jason Bradley. “Van die twintig jaar heb ik zeven jaar in Spanje gewoond en gewerkt, maar nu voel ik mij perfect thuis in Aalter. Ik heb een mooi gevulde agenda. De fans vroegen zelf om de nummers die ik vaak tijdens optredens zing, eens op CD te zetten. Voor 18 euro geef ik de fans 21 liedjes. De CD kost dus minder dan wanneer je de nummers zou downloaden op Itunes. Ik werk ondertussen ook verder aan nieuwe nummers. Daarmee hoop ik opnieuw op Ment TV te geraken. Mijn single ‘Deze dans’ is vaak gedraaid bij Ment, en dat geeft je als artiest echt wel een boost.”

Het nieuwe album is te koop tijdens optredens en op de website www.jasonbradley.be. Ook te koop in De Nieuwe Lekkerbek in Ruiselede en MM-Project in Opwijk.