Jarne Moerman (20) opent zomerbar 14 juni 2018

Jarne Moerman (20) uit Aalter opent morgen zijn zomerbar Bar Local. Hij doet dat in Nieuwendam, waar vorige zomer nog Barage zat.





Jarne Moerman is de zoon van de uitbaters van 't Sparrenhof in Aalter en onderneemt zelf ook al met zijn shuttledienst. Vanaf morgen neemt hij er zijn zomerbar bij. "De locatie midden het groen aan de Oude Vaart is uniek", zegt Jarne. "Vanaf vrijdag kan je hier elke dag terecht, tot 16 september. Enkel bij stormweer zijn we gesloten, maar voor de rest zijn we zeven op zeven open. Op weekdagen vanaf 14 uur, en op zondag zelfs vanaf 11 uur. Je kan genieten van cocktails en tapas. In de weekends halen we er een dj bij."





Info op de Facebookpagina 'Bar Local'. (JSA)