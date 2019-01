Jani lost modeblunders van Mieke en Bert uit Aalter op in ‘Zo Man Zo Vrouw’ Joeri Seymortier

07 januari 2019

09u43 0 Aalter Mieke De Vriendt (26) en Bert Van Doninck (26) uit Aalter zijn op dinsdag 8 januari de centrale gasten in ‘Zo Man Zo Vrouw’ op VIER.

Stijlgoeroe Jani zakt naar Aalter af om de modeblunders van het koppel op te lossen. Bert is afkomstig uit Rijkevorsel en geen onbekende op muziekfestivals, want daar verschijnt hij vaak als de ‘Mosman’. “Ik had ons ingeschreven. Niet alleen voor mijn man Bert, maar ook voor mezelf”, vertelt Mieke. “Bert draagt altijd veel te grote broeken en truien. Volgens mijn man kleed ik mij dan weer veel te oud, en lijk ik soms een vrouwtje van vijftig. Kan je geloven dat Bert al zeker tien jaar niet meer in een kledingwinkel geweest is? Het bezoek aan Waasland Shopping Center was dan ook een grote openbaring voor hem. Het resultaat zie je dinsdagavond op televisie. We hebben echt wel iets overgehouden aan de tips van Jani, en proberen die ook na de opnames nog altijd toe te passen. Allez, soms toch”, lacht Mieke.

‘Zo Man Zo Vrouw’, dinsdag 8 januari, 20.35 uur op VIER.