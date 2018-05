Jan Gobeyn verlaat Kadans 28 mei 2018

Na bijna twaalf jaar neemt jeugdhuisondersteuner Jan Gobeyn afscheid van jeugdcentrum Kadans in Aalter. "Hij heeft verschillende generaties vrijwilligers begeleid en opgeleid, maar voelt nu aan dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging", zegt Vic De Muynck. "We zien Jan niet graag vertrekken, maar wensen hem veel succes met alles wat hij nog doet." (JSA)