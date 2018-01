Inwoners twijfelen over datum kermis 02u30 0

De 'grote kermis' van Aalter valt dit jaar bijzonder laat "De kermis start altijd op de zondag na 16 september. De twijfel is er omdat 16 september dit jaar op een zondag valt", zegt schepen van Feestelijkheden Dirk De Smul (CD&V). "Wanneer 16 september op een zondag valt, dan start de kermis pas de zondag nadien. De eerste kermiszondag is dus zondag 23 september. De jaarmarkt valt dit jaar op woensdag 26 september, en de nakermis wordt gehouden op zondag 30 september. Later dan die data kan het inderdaad niet."





(JSA)