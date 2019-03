Inwoners Knesselare verliezen gratis busvervoer: “Er werd toch amper gebruik van gemaakt” Joeri Seymortier

18 maart 2019

09u42 2 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter schrapt de regel dat inwoners van Knesselare binnen de eigen gemeente gratis op de bus mogen.

Inwoners van Knesselare mochten tot vorig jaar gratis op de bus binnen de gemeente. Iedereen kon dus gratis tussen Knesselare en Ursel pendelen. De gemeente Knesselare betaalde zelf die kosten aan De Lijn. De nieuwe fusiegemeente Aalter schrapt die voordeelmaatregel nu. “Alles samen gaat het om 500 euro per jaar, dus je kan dit zelfs geen besparing noemen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De mogelijkheid werd in de praktijk amper gebruikt. Als je maar 500 euro per jaar aan De Lijn betaalt, dan gaat dat om zowat 2 euro per werkdag. Voor ons een signaal dat het systeem helemaal niet aansloeg. Zijn er betere systemen om openbaar vervoer te promoten? Dan horen we die graag, en willen we de mogelijkheid zeker onderzoeken.”

Groen is niet opgezet. “Een zoveelste tegenvaller voor de inwoners van Knesselare. Na het schrappen van het spreekrecht voor de burgers en het schrappen van de mogelijkheid om in eigen gemeente te trouwen, is dit opnieuw een stap achteruit in de dienstverlening”, klinkt het.