Instantvakantiegevoel aan vijver Bar Local

Bar Local 06 juli 2018

Waar?

Wie?

Wat?

Bar Local zit op de prachtig groene locatie waar vorig jaar voor het eerst Barage georganiseerd werd. De locatie midden het groen op een boogscheut van de Oude Vaart maakt deze pop-up uniek. Tot 16 september kan je er elke dag terecht, zeven op zeven, vanaf 14 uur en op zondag vanaf 11 uur. Enkel bij stormweer blijft de pop-up dicht. "We hebben hier verschillende hoekjes waar je kan genieten", zegt Jarne Moerman. "Er ligt een grote vijver en dat zorgt meteen voor een vakantiegevoel. Je kan genieten van cocktails en van kleine tapas. Een perfecte stop voor een fietstocht of voor een avondje met vrienden. Tijdens de weekends halen we er 's avonds graag een dj bij."





Prijzen?

Een pint kost 2 euro, en gin-tonic vanaf 9 euro. (JSA)