Inschrijven voor kubb-tornooi aan Sportlaan 04 augustus 2018

02u28 0

De Vriendenkring Brandweer Aalter VZW houdt op 26 augustus om 10 uur een Kubb-tornooi. Het tornooi vindt plaats op de terreinen aan de Sportlaan in Aalter. Inschrijven kan tot en met 18 augustus via matthiasvdv@gmail.com. Er mogen teams van maximum zes personen meedoen, het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per team. Naast de Kubb is er een bar voor een hapje en drankje en er is ook kinderanimatie. (DJG)