Inschrijven sneukeltoer 22 mei 2018

02u29 0

KWB Aalter Center is begonnen met de inschrijvingen voor de Aalterse sneukeltoer, die gereden wordt op zaterdag 30 juni. Je fietst 38 kilometer met vier stopplaatsen waar je een hapje en drankje krijgt. Bij aankomst is er nog een warme maaltijd. Kaarten: 12 euro voor leden en 17 euro voor niet-leden. Kinderen van 3 tot 6 jaar betalen 6 euro en kinderen van 7 tot 12 jaar betalen 11 euro. Inschrijven: 0473/89.84.99 of jeanluc561@telenet.be. (JSA)