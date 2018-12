Inrit nieuwe ondergrondse parking Boomgaardstraat is open Joeri Seymortier

05 december 2018

16u40 0 Aalter De inrit van de nieuwe ondergrondse parking in de Boomgaardstraat is open. Je kan de straat weer in via de Bellemstraat.

De werken in Aalter-centrum gaan stap voor stap verder. Het kruispunt van de Bellemstraat met de Boomgaardstraat is heraangelegd, en werd ondertussen weer opengesteld voor lokaal verkeer. “De nieuwe ondergrondse parking in de Boomgaardstraat is vanaf nu bereikbaar via de nieuwe ingang in de Boomgaardstraat”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De Boomgaardstraat is terug bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Je kan via de Kestelstraat en de Vrijhofstraat, zo naar de Bellemstraat, en dan doorrijden naar de Boomgaardstraat. Er staan nog verbodsborden, maar er staat duidelijk onder dat plaatselijk verkeer wel door mag. Niet alleen de uitgebreide ondergrondse parking is vanaf nu zo bereikbaar, maar ook het postkantoor en de handelaars in die buurt.”

Boomgaard

Op de Boomgaard wordt ondertussen verder gewerkt, in het deel tussen wijnwinkel Quinta das Vinhas en de Standaard Boekhandel. “De nieuwe riolering zit daar ondertussen onder de grond en nu wordt een nieuwe fundering gelegd”, zegt burgemeester Hoste. “Die werken zullen nog voor de feestdagen klaar zijn. Tijdens de feestperiode zal plaatselijk verkeer mogelijk zijn, en na Nieuwjaar wordt op de Boomgaard dan het nieuwe wegdek aangelegd.”

Bellemstraat

Het kruispunt van de Bellemstraat, Molenstraat en de Processieweg is ondertussen volledig heraangelegd en is aan het uitdrogen. Vanaf maandag 10 december wordt dat kruispunt terug opengesteld voor verkeer.