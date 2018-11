Ingepakte bomen voor trager verkeer aan Taborschool Joeri Seymortier

23 november 2018

09u21 0 Aalter Wenkbrauwen vrolijk de hoogte in aan de Taborschool in de Aalterstraat. Daar werden de bomen ingepakt met breiwerk.

De Taborschool wil dat weggebruikers hun snelheid matigen aan de schoolpoort, en ging samen met het oudercomité op zoek naar een ludieke manier om dat duidelijk te maken. “Samen met heel wat brei-ouders werden de bomen aan de school ingepakt met breiwerkjes”, zegt Gonda Lootens van de Taborschool. “Binnenkort komt er trajectcontrole in het centrum van Maria-Aalter, even verderop in de Blekkervijverstraat. We zijn blij met die ingreep van de gemeente, maar we wilden als school ook iets doen voor meer verkeersveiligheid. En wie nu langsrijdt, kan niet meer naast de ingepakte bomen kijken.”