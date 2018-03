Infoavond over centrumwerken 29 maart 2018

02u46 0

De gemeente Aalter organiseert vandaag donderdag 29 maart een informatievergadering over de centrumwerken die begin april beginnen. De werken vangen aan op het kruispunt van de Bellemstraat met de Molenstraat. Pas later dit jaar komt het echte centrum aan de beurt. De eerste maanden zal er dus geen hinder zijn in de handelskern van de gemeente.





De infovergadering vindt vandaag donderdag plaats om 20 uur in het auditorium van het gemeentehuis, Europalaan in Aalter.





Voor meer informatie kan je surfen naar www.aalter.be/werken. (JSA)