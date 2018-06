Inbraak in woning Knesselarestraat mislukt 23 juni 2018

02u33 0

Dieven hebben donderdagnacht geprobeerd om in te breken in een huis in de Knesselaarsestraat in Maria-Aalter. De daders moesten echter hun poging staken en zonder buit afdruipen. De politie is een onderzoek gestart. (JEW)