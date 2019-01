Inbraak en inbraakpoging in Maria-Aalter: dieven gaan aan de haal met juwelen en geld Jeroen Desmecht Sam Ooghe

04 januari 2019

11u53 6 Aalter Inbrekers hebben donderdagavond toegeslagen in twee woningen in Maria-Aalter, een dorp en deelgemeente van Aalter op de grens met West-Vlaanderen. Uit één van de twee huizen werden juwelen en cash geld gestolen, bij de andere woonst bleef het bij een poging tot inbraak.

De daders sloegen donderdag rond 21.10 uur toe in een woning in de Kantwerkstraat. Door een raam langs de achterkant van het huis kapot te slaan, raakten ze binnen in de woonst. De daders doorzochten onder andere de woonkamer en gingen aan de haal met juwelen. Er werd ook zestig euro cash ontvreemd uit een handtas. De inbreker werd op heterdaad betrapt door een bewoner, maar sloeg op de vlucht.

Iets verderop in de Krakkedreef vond die avond een poging tot inbraak plaats. Rond 19.30 uur werd daar de achterdeur van een woning geforceerd. Onder andere het glaswerk in de deur moest eraan geloven. Verder zijn de inbrekers volgens de politie niet geraakt: er werd niet gestolen uit de woning.