Immo Van De Woestijne steunt Aalterse vereniging Memsaada Joeri Seymortier

01 april 2019

11u06 3 Aalter Het kantoor van Immo Van De Woestijne in de Stationsstraat in Aalter steunt de Aalterse vereniging Memsaada.

Vorig jaar op de braderie organiseerde Immo Van De Woestijne een cava-bar. De opbrengst van 618 euro wordt nu aan het goede doel geschonken. “Memsaada is een humanitaire vzw die nieuw en tweedehands medisch materiaal inzamelt”, zegt Jonas Sigl. “Ze sturen het dan naar kleine hospitalen op soms moeilijk bereikbare plaatsen in de zuidoostelijke mijnprovincie van Congo. We zijn blij dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen aan een iets betere wereld.”