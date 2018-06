Illegaal opgepakt 20 juni 2018

De politie van Aalter-Knesselare heeft gisterenmorgen in de omgeving van het station van Aalter een illegaal opgepakt. De politie kreeg een melding dat er op de trein mogelijk drie mensen van illegale oorsprong zaten. Rond 7.50 uur sprong het trio uit de trein. Al snel kon de politie hen vatten, waarbij bleek dat zeker een van hen illegaal in ons land was. (JEW/OSG)