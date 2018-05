Illegaal die agent probeert aan te rijden, aangehouden 22 mei 2018

De man (28) die afgelopen vrijdag geprobeerd heeft een politieman aan te rijden in Aalter, is een Marokkaan die illegaal in ons land verbleef. Het parket verdenkt hem van poging doodslag. De illegaal probeerde vrijdag rond 16 uur te ontkomen aan een politiecontrole. De politie reed de Citroën Berlingo klem in de Groendreef in Aalter. Toen de agenten met getrokken wapens op de wagen afstapten en de man aanmaanden om zich over te geven, reed de man achteruit op een politie-inspecteur af. Die vuurde op de wagen. Opnieuw kon de man in zijn wagen ontkomen, maar enkele honderden meters verder crashte hij tegen een boom. De illegaal raakte gewond en werd opgepakt. De agenten van de zone Aalter-Knesselare bleven ongedeerd. Het parket verdenkt de illegaal van poging doodslag. De man is zondag aangehouden door de onderzoeksrechter. Daarnaast onderzoekt het Comité P. het schietincident. Onder meer bekijkt een wapendeskundige of de politieman op een correcte manier zijn wapen heeft gebruikt. (JEW)