IJspret duurt maar een halve dag KRAENEPOEL POPULAIR BIJ SCHAATSLIEFHEBBERS GAËTAN REGNIERS

02 maart 2018

03u05 0 Aalter De schaatspret op de Kraenepoel in Aalter was van korte duur. Gisterochtend werd de ijsvlakte vrijgegeven, om 15 uur was het ijs al te dun. "Delen die woensdag dichtgevroren waren, liggen nu weer open", stelde ijsmeester Patrick Vervaele vast.

"Uniek, toch?" Lien Kerckvoorde uit Aalter glijdt met een brede glimlach op het gezicht over het ijs. "De vrijheid die je voelt is geweldig. Ik ben maar een beginnende schaatser, maar dit is geweldig." Net zoals tientallen anderen had ze de schaatsen al enkele dagen bij de hand, voor het moment waarop alle schaatsliefhebbers uit de regio aan het aftellen waren: schaatsen in open lucht. Als eerste en enige plek waar geschaatst mocht worden lokte de Kraenepoel heel wat schaatsliefhebbers. De tamtam deed 's ochtends haar werk.





Wat verderop wagen Bram De Meulenaere (20) uit Bellem en Maldegemnaar Dries Van den Bossche (20) zich aan een partijtje ijshockey. De snijdende wind nemen ze er graag bij. "Dit is zoveel leuker dan indoor schaatsen. Het gevoel is helemaal anders. En hoeveel keer lukt het om op natuurijs te schaatsen?"





Wind als spelbreker

Ook Jan Pauwels uit Merendree, OCMW-voorzitter in buurgemeente Nevele, blijkt een onvervalste schaatsliefhebber. "Ik kom hier al jaren. Toen ik als jongeman in Waarschoot woonde, reed ik al met de fiets naar huis. Ik heb hier ooit een nat pak opgelopen. Thuis kreeg ik mijn kleren niet meer uit, want alles was bevroren. Hier kunnen schaatsen is en blijft een mooie ervaring."





De schaatsters die gisterenochtend al om half negen paraat stonden aan de Kraenepoel bleken uiteindelijk de slimste, want de ijspret duurde niet lang. 's Namiddags was het ijs alweer te dun en werd de plas afgesloten. "Het ijs is mooi zwart en compact na drie nachten vriestemperaturen", zegt ijsmeester Patrick Vervaele die alles in goede banen leidde. "De wind speelt ons wel parten. Delen die gisteren nog ijs waren, zijn nu alweer open. Een heel vreemd fenomeen. Het is onmogelijk te voorspellen hoe lang het ijs het zal uithouden. Bij de meting deze ochtend was het binnen de afgebakende zone overal minstens zeven centimeter, maar het kan snel veranderen. Van zodra het niet meer veilig is, halen we iedereen er meteen af."





Een voorspelling die sneller dan verwacht waarheid werd. Om 15 uur was de ijspret voorbij, en de kans is klein dat er deze winter nog geschaatst zal kunnen worden. De laatste keer dat er gedurende lange tijd geschaatst kon worden dateert al van 2013. "Neen, de strenge winters van vroeger die zijn er niet meer. We moeten het doen met eens een uitschieter", zegt de ijsmeester.